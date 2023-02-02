سعيّد يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء الإمارات والصين وأمريكا بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 2 فيفري 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد مقيمين بتونس وهم على التوالي:
• إيمان أحمد محمد أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة،
• Wan Li، سفير جمهورية الصين الشعبية،
• Joey R. Hood، سفير الولايات المتحدة الأمريكية.
• إيمان أحمد محمد أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة،
• Wan Li، سفير جمهورية الصين الشعبية،
• Joey R. Hood، سفير الولايات المتحدة الأمريكية.
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