سعيّد يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء الإمارات والصين وأمريكا بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 2 فيفري 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد مقيمين بتونس وهم على التوالي:• إيمان أحمد محمد أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة،• Wan Li، سفير جمهورية الصين الشعبية،• Joey R. Hood، سفير الولايات المتحدة الأمريكية.