سعيّد يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء الإمارات والصين وأمريكا بتونس

سعيّد يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء الإمارات والصين وأمريكا بتونس

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 2 فيفري 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد مقيمين بتونس وهم على التوالي:
• إيمان أحمد محمد أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة،
• Wan Li، سفير جمهورية الصين الشعبية،
• Joey R. Hood، سفير الولايات المتحدة الأمريكية.



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