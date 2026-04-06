تونس تشارك في ملتقى الجائزة الكبرى لبارا ألعاب قوى بالمغرب من 19 الى 25 افريل الجاري ب12 عنصرا

تشارك تونس في ملتقى الرباط الدولي الجائزة الكبرى للبارا ألعاب القوى بالمغرب من 19 الى 25 افريل الجاري ب12 عنصرا، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء المستشار الفني الوطني للجامعة التونسية لرياضة المعوقين عبد الباسط بوصلاح اليوم الاثنين.وأوضح بوصلاح أن قائمة الرياضيين التونسيين ستتألف من روعة التليلي (دفع الجلة ورمي القرص - اف 41) وسمية بوسعيد (1500م - تي 12/تي 13) وياسين القنيشي (دفع الجلة - اف 36) وسمر بن كعلاب (دفع الجلة - اف 41) وأيمن لكوم (دفع الجلة - اف 41) ويسرى بن جمعة (دفع الجلة ورمي الرمح - اف 34) ورجاء الجبالي (دفع الجلة - اف 40) وجيهان عزيز (دفع الجلة - اف 46) وفتحية عمايمية (دفع الجلة ورمي القرص - اف 41) ويوسف الوهيبي (1500م - تي 12) وأمير سلطان (دفع الجلة ورمي القرص - اف 11) ومحمد الطرابلسي (رمي الرمح - اف 34)، مشيرا إلى أنه سيشرف على تدريب عناصر المنتخب التونسي خلال الملتقى الإطار الفني المتكون من أنور زغاب ووجدي البليلي ومحمد الساكري والطاهر لشهب وخولة السماري.وأضاف عبد الباسط بوصلاح ان العناصر الوطنية تجري حاليا تربصا تحضيريا بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم انطلق من 30 مارس الفارط ليتواصل الى غاية 17 افريل الجاري، تحسّبا للمشاركة في هذا الملتقى الذي سيشهد غياب البطل البارالمبي وجدي بوكحيلي بحكم مشاركته المرتقبة في ماراطون بوسطون بالولايات المتحدة الامريكية (فئة تي 12) الذي سيقام في 20 افريل الجاري.وأبرز المستشار الفني الوطني ان ملتقلى الرباط سيكون الملتقى الثاني المدرج في روزنامة سنة 2026 بعد مشاركة اولى في ملتقى دبي من 6 الى 13 فيفري الفارط، على أن تكون عناصرنا الوطنية على موعد مع ملتقى سويسرا من 11 الى 24 ماي ثم مع ملتقى تونس من 12 الى 19 جوان، قبل المشاركة في الملتقى الدولي النسائي بتشيكيا من 29 جوان الى 4 جويلية. كما تشارك روعة التليلي في ملتقى كولومبيا من 14 الى 21 سبتمبر