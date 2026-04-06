Babnet   Latest update 16:41 Tunis

تونس تشارك في ملتقى الجائزة الكبرى لبارا ألعاب قوى بالمغرب من 19 الى 25 افريل الجاري ب12 عنصرا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d3b978a4f2b9.47204069_kiqjpolmnghfe.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 15:16 قراءة: 1 د, 30 ث
      
تشارك تونس في ملتقى الرباط الدولي الجائزة الكبرى للبارا ألعاب القوى بالمغرب من 19 الى 25 افريل الجاري ب12 عنصرا، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء المستشار الفني الوطني للجامعة التونسية لرياضة المعوقين عبد الباسط بوصلاح اليوم الاثنين.

وأوضح بوصلاح أن قائمة الرياضيين التونسيين ستتألف من روعة التليلي (دفع الجلة ورمي القرص - اف 41) وسمية بوسعيد (1500م - تي 12/تي 13) وياسين القنيشي (دفع الجلة - اف 36) وسمر بن كعلاب (دفع الجلة - اف 41) وأيمن لكوم (دفع الجلة - اف 41) ويسرى بن جمعة (دفع الجلة ورمي الرمح - اف 34) ورجاء الجبالي (دفع الجلة - اف 40) وجيهان عزيز (دفع الجلة - اف 46) وفتحية عمايمية (دفع الجلة ورمي القرص - اف 41) ويوسف الوهيبي (1500م - تي 12) وأمير سلطان (دفع الجلة ورمي القرص - اف 11) ومحمد الطرابلسي (رمي الرمح - اف 34)، مشيرا إلى أنه سيشرف على تدريب عناصر المنتخب التونسي خلال الملتقى الإطار الفني المتكون من أنور زغاب ووجدي البليلي ومحمد الساكري والطاهر لشهب وخولة السماري.

وأضاف عبد الباسط بوصلاح ان العناصر الوطنية تجري حاليا تربصا تحضيريا بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم انطلق من 30 مارس الفارط ليتواصل الى غاية 17 افريل الجاري، تحسّبا للمشاركة في هذا الملتقى الذي سيشهد غياب البطل البارالمبي وجدي بوكحيلي بحكم مشاركته المرتقبة في ماراطون بوسطون بالولايات المتحدة الامريكية (فئة تي 12) الذي سيقام في 20 افريل الجاري.
وأبرز المستشار الفني الوطني ان ملتقلى الرباط سيكون الملتقى الثاني المدرج في روزنامة سنة 2026 بعد مشاركة اولى في ملتقى دبي من 6 الى 13 فيفري الفارط، على أن تكون عناصرنا الوطنية على موعد مع ملتقى سويسرا من 11 الى 24 ماي ثم مع ملتقى تونس من 12 الى 19 جوان، قبل المشاركة في الملتقى الدولي النسائي بتشيكيا من 29 جوان الى 4 جويلية. كما تشارك روعة التليلي في ملتقى كولومبيا من 14 الى 21 سبتمبر
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326939

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
27°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>