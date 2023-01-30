واشار سعيدان في تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس اليوم الاثنين 30 جانفي 2023، ان سلم موديز يضم 20 بلدا، تحتل فيه تونس حاليا المركز 18، مشددا ان المركز 19 يعني الافلاس وبالتالي التوجه لنادي باريس.وبخصوص الاتفاق مع النقد الدولي، اكد سعيدان ان الصندوق رفض ملف تونس، ولم يؤجّله، على خلاف ما يروجه البعض.وتابع سعيدان ان النقد الدولي لا يوجد في جدول اعماله التاجيل، فهو اما يقبل او يرفض الملف.واكد سعيدان ان وكالات التصنيف اائتماني، تعتمد في تصنيفاتها بنسبة 50 بالمائة على الوضع السياسي الداخلي، وبالتالي يجب تهدئة الوضع، من اجل تحقيق اصلاحات عميقة في وقت وجيز، تسمح لتونس باعادة جدولة دينها الخارجي، والخروج من تصنيف "سي أ أ 2" مع افاق سلبية، الذي منحته موديز لتونس مؤخرا.