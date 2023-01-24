طبيب تونسي "حارق" يطلب من فرنسا عملا ويتهم التونسيين بالعنصرية

قام موقع ''تليغرام'' الفرنسي الاثنين 23 جانفي 2023 بنشر حوار صحفي لمهاجر تونسي غير نظامي مقيم بفرنسا منذ سنة 2017 يدعى مالك وعمره 33 عاما خير الهجرة رغم ان لديه شهادة طبيب.
وقال الشاب "إنه اختار الهجرة هربا من 'جحيم' تونس بعد أن عمل لمدة سنتين بأحد المستشفيات العمومية بالشمال لمدة سنتين".
وأكد انه عانى من العنصرية والنظرة الدونية لأنه قادم من الجنوب حيث تنعدم المؤسسات الطبية.
وكشف مالك انه وصل إلى فرنسا بفضل تأشيرة سياحية ورغم محاولاته لإيجاد وظيفة كطبيب الا انه فشل في ذلك ليزيد تفشي وباء كورونا من الأزمة .
وقال الشاب ''لا أريد من فرنسا سوى فرصة عمل لأنني لست متسولا فأنا طبيب''.
وقال الشاب "إنه اختار الهجرة هربا من 'جحيم' تونس بعد أن عمل لمدة سنتين بأحد المستشفيات العمومية بالشمال لمدة سنتين".
وأكد انه عانى من العنصرية والنظرة الدونية لأنه قادم من الجنوب حيث تنعدم المؤسسات الطبية.
وكشف مالك انه وصل إلى فرنسا بفضل تأشيرة سياحية ورغم محاولاته لإيجاد وظيفة كطبيب الا انه فشل في ذلك ليزيد تفشي وباء كورونا من الأزمة .
وقال الشاب ''لا أريد من فرنسا سوى فرصة عمل لأنني لست متسولا فأنا طبيب''.
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