رضا بلحاج: السلطة تتدخل لتوظيف المحكمة العسكرية في صراعات سياسية

ندّد اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 عضو جبهة الخلاص الوطني والمحامي رضا بلحاج، بما وصفه بالمحاكمات السياسية وبإحالة سياسيين على القضاء وخاصة العسكري منه.وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، قال رضا بلحاج إن هناك تدخل من السلطة السياسية لتوظيف المحكمة العسكرية.وتابع أن السلطة تقوم بإقحام القضاء العسكري في صراعات سياسية لا علاقة له بها، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة أن تكون المحكمة العسكرية بعيدة عن كل الصراعات وعن كل ماهو سياسي.كما عبر رضا بلحاج رفضه للأحكام القضائية الصادرة يوم الجمعة الماضي عن محكمة الإستئناف العسكرية والتي تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن ضد عدد من السياسيين والمحامين فيما يعرف بقضية المطار.واعتبر رضا بلحاج أن عدة خروقات شابت ملف المحامي والنائب السابق سيف الدين مخلوف المحكوم بالسجن 14 شهرا وملف المحامي مهدي زقروبة المحكوم بـ 11 شهرا مع النفاذ العاجل و 5 سنوات حرمان من ممارسة مهنة المحاماة.وشدد بلحاج على أن الحكم الإستئنافي لا يمكن أن يُكسى بالصبغة التنفيذية، وتابع أن القانون لا ينص على تنفيذ الأحكام في محلات السكنى، وذلك في إشارة إلى إيقاف مخلوف في منزله.وأضاف أن التنفيذ يفرض انتظار مآل القضية، مبينا أن إكساء الأحكام بالصبغة التنفيذية وبالتنفيذ العاجل يُغلق الباب أمام الإستئناف.وانتقد المتحدث تعاطي القضاء العسكري، وقال إن تعهد المحكمة العسكرية بقضية المطار يطرح إشكالا.وتابع أن قانون المرافعات العسكرية تم خرقه بدوره.