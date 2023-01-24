سنية الدهماني للغنوشي: سكت دهرا ونطقت كفرا قليل من الحياء واصمت للابد

هاجمت المحامية سنية الدهماني في مداخلة على قناة التاسعة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي محملة اياه مسؤولية" العشرية السوداء" ومستغربة عدم قيامه بمراجعات.وأضافت سنية الدهماني " الغنوشي سكت دهرا ونطق كفرا ولا يزال يتحدث عن الشرعية رغم ان قيادات في الحزب نفرته واستقالت".وتابعت الدهماني " الغنوشي هو المسؤول عن العدد من الكوارث مثل الارهاب والرش وأحداث السفارة الاميركية".ووجهت الدهماني كلامها للغنوشي قائلة " قليل من الحياء واصمت للأبد لانك المسؤول عما نحن فيه".