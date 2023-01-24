سنية الدهماني للغنوشي: سكت دهرا ونطقت كفرا قليل من الحياء واصمت للابد

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 09:45 قراءة: 0 د, 27 ث
      
هاجمت المحامية سنية الدهماني في مداخلة على قناة التاسعة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي محملة اياه مسؤولية
" العشرية السوداء" ومستغربة عدم قيامه بمراجعات.
وأضافت سنية الدهماني " الغنوشي سكت دهرا ونطق كفرا ولا يزال يتحدث عن الشرعية رغم ان قيادات في الحزب نفرته واستقالت".
وتابعت الدهماني " الغنوشي هو المسؤول عن العدد من الكوارث مثل الارهاب والرش وأحداث السفارة الاميركية".
ووجهت الدهماني كلامها للغنوشي قائلة " قليل من الحياء واصمت للأبد لانك المسؤول عما نحن فيه".


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