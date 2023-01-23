رضا بالحاج: اتهامي للنهضة بالتورط في الجهاز السري كان في اطار معين والقضاء المستقل هو المحدد

قال القيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج في مداخلة على قناة التاسعة أن اتهامه للنهضة بالتورط في الجهاز السري قبل سنوات كان في اطار سياسي معين.وأضاف " كنا أول من عارض النهضة عندما كانت في السلطة وقاومنا روابط حماية الثورة أحد أذرعتها لكن لا يمكن أن ندين حزبا دون حكم بات من قضاء مستقل".وتابع " في كل الأحوال النهضة لم تنقلب على العملية الديمقراطية مثل قيس سعيد ولم تأتي للبرلمان بدبابة".