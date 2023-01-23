رضا بالحاج: اتهامي للنهضة بالتورط في الجهاز السري كان في اطار معين والقضاء المستقل هو المحدد

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 21:57 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال القيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج في مداخلة على قناة التاسعة أن اتهامه للنهضة بالتورط في الجهاز السري قبل سنوات كان في اطار سياسي معين.
وأضاف " كنا أول من عارض النهضة عندما كانت في السلطة وقاومنا روابط حماية الثورة أحد أذرعتها لكن لا يمكن أن ندين حزبا دون حكم بات من قضاء مستقل".
وتابع " في كل الأحوال النهضة لم تنقلب على العملية الديمقراطية مثل قيس سعيد ولم تأتي للبرلمان بدبابة".


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