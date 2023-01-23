وزيرة العدل تشرف على جلسة عمل خاصة بمحاكم ولايات الكاف والقصرين وجندوبة وسليانة و باجة

تبعا لما عرفته العوامل المناخية من تقلبات خلال نهاية الأسبوع وما رافقها من موجة برد شديدة في عدد من جهات الجمهورية وخاصة بربوع مناطق الوسط الغربي و الشمال الغربي و تنفيذا لخطة عمل الوزارة في مثل هذه الوضعيات الطارئة، أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم على جلسة عمل شارك فيها المديرون الجهويون للعدل بالكاف والقصرين وباجة، بحضور رئيس ديوان الوزيرة وعضو الديوان المكلف بمتابعة الإدارات الجهوية ومديرة البناءات بوزارة العدل، وذلك بغاية وضع خطة استعجالية للتدخل والحد من التأثيرات السلبية لتقلبات الطقس وتأثيرها على سير العمل بالمحاكم والمرافق العدلية بهذه الجهات على غرار عين دراهم ومكثر و بوسالم وغار الدماء.. وذلك من خلال مراقبة أجهزة التدفئة و السخانات المركزية وتعهّدها بالصيانة. إلى جانب مزيد الاهتمام بالبنية التحتية وتفادي التأثيرات الجانبية للعوامل المناخية عليها، بما يستدعي التدخل الفوري والعاجل عند الضرورة .

كما اهتمت الوزيرة في الجانب المقابل بظروف عمل السادة القضاة والكتبة والأعوان والإداريين العاملين بالمؤسسات القضائية بهذه الجهات بالخصوص، موصية بضرورة أن تكون إدارة العدالة قريبة منهم وفي تفاعل حيني مع ما يستحقونه من دعم ومساندة في هذا الظرف الاستثنائي .



