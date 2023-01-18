أعلنت طيران الإمارات عزمها إعادة تشغيل طائرتها العملاقة الإيرباص A380 لخدمة الدار البيضاء في إطار تكثيف عملياتها في المملكة المغربية.

بلاغ صحفي - واعتباراً من 15 أبريل المقبل، ستشغل طيران الإمارات طائرة A380 إلى الدار البيضاء بدلاً من طائرة البوينج 777-300ER العاملة حالياً، موفرة بذلك أكثر من 3500 مقعد أسبوعيا في كل اتجاه استجابة للطلب المتزايد على هذا الخط. وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 751" دبي في الساعة 7:30 صباحاً، وتصل إلى الدار البيضاء في الساعة 12:55 ظهراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 752" فتنطلق من الدار البيضاء في الساعة 2:45 بعد الظهر، لتصل إلى دبي في الساعة 1:15 صباح اليوم التالي.







ومن شأن تعزيز السعة المقعدية بين الدار البيضاء ودبي أن يوفر مزيداً من الخيارات أمام المسافرين من السياح ورجال الأعمال لزيارة دبي، أو عبرها إلى مختلف وجهات طيران الإمارات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والأميركتين وغرب آسيا.







كما أن إعادة تشغيل الطائرة A380 إلى المغرب يعد دليلاً آخر على مدى التزام طيران الإمارات بدعم السياحة الوافدة إلى المغرب، الذي ضاعف جهوده للنهوض بصناعة السياحة. فقد عززت طيران الإمارات خلال السنة الماضية، شراكتها مع الخطوط الملكية المغربية عبر اتفاقية الرمز المشترك، مانحة خيارات سفر أكثر ومزيداً من فرص الربط المتوفرة لعملاء الناقلتين بين مدينتي دبي والدار البيضاء وعبرهما.







وتعد الدار البيضاء من الوجهات السياحية المفضلة ضمن شبكة لطيران الإمارات العالمية، وشهد الطلب على هذا الخط نمواً قوياً منذ إطلاقه في عام 2002. وتجدر الإشارة إلى أن طيران الإمارات تخدم الدار البيضاء منذ أكثر من 20 عاما، كما نقلت أكثر من 3.5 ملايين مسافر على هذا الخط.







ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تلقى إقبالاً كبيراً من المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة، حيث توفر الطائرة ذات الطابقين 14 جناحا في الدرجة الأولى و76 مقعدا مريحا في درجة الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 400 مقعد مريح في الدرجة السياحية. ويستمتع المسافرون من وإلى الدار البيضاء مع طيران الإمارات بالمقصورات الواسعة والمريحة، والمنتجات المتميّزة التي تقدم أفضل التجارب في الأجواء، مثل الصالون الجوي وأجنحة الدرجة الأولى وحمّام الشاور سبا، والمأكولات المحلية، بما في ذلك العديد من الأطباق المغربية. كما يتيح نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice على متن الطائرة، الحائز جوائز عالمية، الولوج إلى أكثر من 5000 قناة ترفيهية حسب الطلب، مع مجموعة مختارة من الأفلام العربية والعالمية، وقنوات الموسيقى والأغاني العربية بما في ذلك أعمال الفنانين المغاربة المعروفين.







وتواصل طيران الإمارات تسريع نشر طائراتها الرائدة A380 مواكبةً للطلب العالمي المتنامي على السفر الجوي. وتخدم هذه الطائرات حالياً 40 وجهة حول العالم، منها وجهتنا في أفريقيا هما القاهرة وجوهانسبرغ. ومع نهاية هذا الصيف، ستخدم الطائرة الشهيرة نحو 50 وجهة، وهو ما يمثل حوالي 90% من الشبكة التي كانت تخدمها طائرات A380 قبل الجائحة.







