فيديو اليوم: تصريح لأنس جابر حول عناية زوجها بها يثير ضحك جماهير دورة استراليا للتنس

أثارت لاعبة التنس التونسية أنس جابر جدلا بسبب تصريحاتها بعد فوزها في الدور الأول من دورة استراليا.وفهمت تصريحات أنس جابر خطأ بسبب حديثها عن دور زوجها في الاعتناء بها بعد حصولها على حمام الثلج.وقد أثارت التصريحات ضحك الجمهور لترد أنس جابر " لقد فهمتوني خطأ زوجي هو المعد البدني الخاص بي" لتنفجر بالضحك.وكانت لاعبة التنس انس جابر تاهلت أمس الى الدور الثاني من دورة استراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها اليوم على السلوفينية تامارا زيدانساك المصنفة 98 بنتيجة ( 2-1) 7-6 و4-6 و6-1