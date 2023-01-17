اصدرت الثلاثاء 17 جانفي، الجامعة العامة للشؤون الدينية بيانا عبرت فيه عن استنكارها الشديد لما ورد في بيان لمرصد الدفاع عن مدنية الدولة التي دعا فيها الي غلق الكتاتيب والمدارس القرٱنية معتبرا أنها تقوم بتكوين ارهابيي المستقبل حسب بيان المرصد.
واكدت جامعة الشؤون الدينية على بطلان ادعاء المرصد وعبرت عن استغرابها من صمت سلطة الاشراف ممثلة في وزارة الشؤون الدينية وحملتها مسؤولية الدفاع عن منظوريها ومؤسساتها من الافتراء الممنهج ملوحة باللجوء الي القضاء.
واكدت جامعة الشؤون الدينية على بطلان ادعاء المرصد وعبرت عن استغرابها من صمت سلطة الاشراف ممثلة في وزارة الشؤون الدينية وحملتها مسؤولية الدفاع عن منظوريها ومؤسساتها من الافتراء الممنهج ملوحة باللجوء الي القضاء.
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