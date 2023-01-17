مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يعتبر ان الكتاتيب تقوم بتكوين ارهابيي المستقبل ويدعو الي غلقها وجامعة الشؤون الدينية تستغرب صمت الوزارة وتلوّح باللجوء الي القضاء