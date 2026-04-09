وزارة التربية تنشر روزنامة الدروس الحيّة لمنصة "جسور للدعم والمرافقة"

نشرت وزارة التربية روزنامة الدروس الحيّة الخاصة بمنصة "جسور للدعم والمرافقة" عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tnبهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية.وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي، والسنة التاسعة من التعليم الأساسي، والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرّب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية.وتشمل هذه الحصص عدداً من المواد الأساسية التي يؤمّنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسي.وللاشارة تندرج هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التربية على دعم التعلم الرقمي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال توفير موارد تعليمية ومرافقة تساعد التلاميذ على مراجعة المحاور الأساسية والاستعداد الأمثل للامتحانات الوطنية.