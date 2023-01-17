قضت أمس هيئة الدائرة الجناحية بإلمحكمة الابتدائية بتونس بعام وشهرين سجنا في حق رئيسة ديوان رئيس الجمهورية سابقا نادية عكاشة، وذلك في القضية التى رفعتها عليها شقيقة زوجة رئيس الجمهورية عاتكة شبيل من اجل الاساءة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عام وشهرين سجنا في حق نادية عكاشة
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