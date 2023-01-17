عام وشهرين سجنا في حق نادية عكاشة

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 11:22 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجناحية بإلمحكمة الابتدائية بتونس بعام وشهرين سجنا في حق رئيسة ديوان رئيس الجمهورية سابقا نادية عكاشة، وذلك في القضية التى رفعتها عليها شقيقة زوجة رئيس الجمهورية عاتكة شبيل من اجل الاساءة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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