5 سنوات سجنا في حق المكلف بالجناح الاعلامي لداعش الارهابي

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بإلمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الجمعة ،حكما ب5 سنوات سجنا ومراقبة ادارية لمدة 3 سنوات في حق شاب انظم لتنظيم داعش الارهابي ، ومجده عبر شبكات التواصل الاجتماعي،كما كان يشرف على جناحه الاعلامي ويكفر الدولة ومؤسساتها.



وقد وجهت للمظنون فيه تهم الانضمام عمدا لتنظيم ارهابي ،وتوفير ونشر معلومات لفائدة تنظيم ارهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية، ومن اجل التكفير ومن اجل تعمد الاشادة والتمجيد بتنظيم ارهابي وباعضاءه ونشاطه.





