باردو: حجز سمّاعات ذكية للغش في الإمتحانات

تمكن أمس اعوان فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بباردو واعوان مركز الامن الوطني بباردو من حجز كميات من السماعات الذكية التى تستعمل في الغش في الامتحانات .



وقد انطلقت الأبحاث في القضية على إثر تعمّد أحد الشبان بيع مجموعة من السمّاعات الذكية التي يقع استغلالها عادة في الغش بالإمتحانات عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.



وعلى الفور انطلقت الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بباردو، فتم نصب كمين محكم للمظنون فيه والقاء القبض عليه،بالتحري معه تبين انه من جنسية إحدى الدول المجاورة وبحوزته 15 سماعة صغيرة الحجم نوع Smart VIP و 15 بطاقة ذكية و 76 بطارية خاصة بالسماعات المحجوزة،



بالتحري مع المتهم من قبل أعوان مركز الأمن الوطني باردو اكد انه قدِم من موطنه بنية ترويج تلك السماعات بالبلاد بمبلغ 350 دينار للسمّاعة الواحدة.



باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بإحالة ذي الشبهة والمحجوز على أنظار فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية لمواصلة الأبحاث.



