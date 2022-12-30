تعلن وزارة الشؤون الثقافيّة، عن فتح باب الترشح للخطط التالية:

أوّلا:

- مدير المعهد الوطني للموسيقى.

- مدير المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبيّة.

ينبغي على المترشّح لإحدى الخطّتين المذكورتين أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 568 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى والرقص وهي التالية:

- أن يكون منتميا لسلك مدرّسي الموسيقى بوزارة الثقافة.

- أن تتوفر فيه شروط التسمية في خطّة كاهية مدير إدارة مركزيّة مثلما وردت بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 مؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والاعفاء منها.

- أن يكون متحصّلا على رتبة أستاذ أوّل لتعليم الموسيقى مع أقدميّة لا تقلّ عن خمس سنوات في ميدان التعليم الموسيقي.

ثانيا:

- مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص بأريانة.

- مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص ببن عروس.

- مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالقيروان.

- مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص بقفصة.

- مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص بقابس.

ينبغي على المترشّح لإحدى الخطط المذكورة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 568 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى والرقص وهي التالية:

- أن يكون منتميا لسلك مدرّسي الموسيقى بوزارة الثقافة.

- أن تتوفر فيه شروط التسمية في خطّة رئيس مصلحة إدارة مركزيّة مثلما وردت بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 مؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والاعفاء منها.

- أن يكون متحصّلا على رتبة أستاذ لتعليم الموسيقى مع أقدميّة لا تقلّ عن خمس سنوات في ميدان التعليم الموسيقي.

يتعيّن على الراغبين في الترشّح تقديم مطلب في الغرض باسم وزيرة الشؤون الثقافيّة مرفقا بـسيرة ذاتيّة.

ترسل مطالب الترشح عن طريق البريد السريع أو المضمون الوصول أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الثقافيّة وذلك في أجل أقصاه يوم الإثنين 16 جانفي 2023.



