اتحاد التاكسي الفردي يعتبر ان الترفيع في تعريفة العداد الي 900 مليم غير مجدية ويطالب بزيادة لا تقل عن 1500 مليم

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 10:39 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال الاربعاء 28 ديسمبر، أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي ان الترفيع في عداد التاكسي ب900 مليم ليس كافيا في ظل تواصل ارتفاع اسعار المحروقات وقطع الغيار.


واعتبر الخبوشي ان الزيادة ب900 مليم غير مجدية وان الزيادة يجب ان لا تقل عن 1500 مليم مشيرا الي انه سيتم تقديم مقترح للجهات المعنية لاقرار هذا الترفيع خاصة وانه من المنتظر اقرار زيادة جديدة في اسعار المحروقات مع نهاية شهر ديسمبر او بداية شهر جانفي المقبل والاشهر الموالية.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 259075

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mercredi 28 Decembre 2022 à 11h 22m |           
Une augmentation de 300%, miskim el mowaten

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 28 Decembre 2022 à 10h 42m |           
Bienvenue au Pays des Arnaqueurs !

Le Carburant a été Majoré de 5% et les Taxistes Exigent une Majoration de 50 % !!!



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