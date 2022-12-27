بلورة تصوّر مشترك لانقاذ البلاد: محور لقاء بين الطبوبي والمزيو والطريفي

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 20:04 قراءة: 0 د, 25 ث
      
عقد مساء اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و عميد المحامين حاتم المزيو ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، لقاء بمقر عمادة المحامين.

ويأتي ذلك في إطار المشاورات التي انطلقت الاسبوع الفارط وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه بالتسريع في بلورة تصور للانقاذ، حسب ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل.

ويتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد و كيفية بلورة تصور مشترك للمرحلة المقبلة هدفه انقاذ البلاد من الوضع الحالي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259051



En continu...

Toutes les news...
.
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 | 4 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:12 14:53 12:27 07:31 05:58
Babnet
14°
 Babnet24° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1421°-1321°-1220°-1120°-12
  • Avoirs en devises
    22191,3

  • (27 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31208 DT        1$ =3,12089 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 dec)   353,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   