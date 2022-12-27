بلورة تصوّر مشترك لانقاذ البلاد: محور لقاء بين الطبوبي والمزيو والطريفي

عقد مساء اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و عميد المحامين حاتم المزيو ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، لقاء بمقر عمادة المحامين.



ويأتي ذلك في إطار المشاورات التي انطلقت الاسبوع الفارط وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه بالتسريع في بلورة تصور للانقاذ، حسب ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل.



ويتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد و كيفية بلورة تصور مشترك للمرحلة المقبلة هدفه انقاذ البلاد من الوضع الحالي.



