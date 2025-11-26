Babnet   Latest update 15:31 Tunis

الدورة الثانية لصالون الفلاحة والماء والري والطاقات المتجددة بالاقليم الخامس من 31 مارس الى 4 أفريل 2026 بولاية مدنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6926e94c2414d0.98315793_hkfoijgmlenpq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 14:38
      
تحتضن ولاية مدنين، الدورة الثانية لصالون الفلاحة والماء والري والطاقات المتجددة بالاقليم الخامس (مدنين، تطاوين، قابس، قبلي)، وذلك من 31 مارس الى 4 أفريل 2026

ويهدف الصالون الذي ينتظم تحت شعار" الفلاحة...المياه والطاقة ..الوضع الراهن والآفاق) الى مزيد النهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره وتسليط الضوء على آفاق القطاع الفلاحي والبيولوجي بالجنوب التونسي



ويشارك في هذا الصالون ممثلون عن الوزارات المعنية والمؤسسات والجمعيات والمراكز الفنية للاطلاع على منتجات الزراعة البيولوجية وخدمات وتكنولوجيات الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة ومعدات وتقنيات الماء والري والعربات الفلاحية

وسيتم، أيضا عرض خدمات الصحة الحيوانية وتكنولوجيات المعلومات ومراكز التقنية البيئية والاعمال المصرفية ومختبرات الاحياء المائية وزراعة الزيتون

ويتضمن الصالون ندوات علمية وبرنامج تنشيطي الى جانب فضاء خاص بالمنتوجات البيولوجية


