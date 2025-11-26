الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تنظم أيام للتمارين السيبرنية لفائدة الهياكل الوطنية خلال النصف الأول من شهر فيفري 2026

تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تنظيم أيام للتمارين السيبرنية لفائدة الهياكل الوطنية، وذلك خلال النصف الأول من شهر فيفري 2026.



وتندرج أيام التمارين السيبرنية، في إطار الحرص على تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال السّلامة السيبرنية وتشريك الهياكل المختصّة على المستوى الوطني في المجال.



وسيتولّى كل هيكل مشارك تأمين تمارين سيبرنية لفائدة 25 هيكل يتم تحديدها من قبل مصالح الوكالة وذلك خلال اليوم المخصّص له.ويتكوّن الفريق التابع للهيكل المشارك من ثلاث مشاركين على أقصى تقدير.ودعت الوكالة، في بلاغ صادر عنها، أمس الثلاثاء، الهياكل المختصّة في المجال والراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة، إلى إيداع ملف المشاركة بمكتب الضبط التابع لها.