محرز بوصيان: أنس جابر عندها 30 مليار وتحب تاخذ الف دولار في الشهر نعطيو فيها لرياضيين مستحقين وفيهم الي ما عندوش حق الترنسبور

محرز بوصيان: أنس جابر عندها 30 مليار وتحب تاخذ الف دولار في الشهر نعطيو فيها لرياضيين مستحقين وفيهم الي ما عندوش حق الترنسبور

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 12:42 قراءة: 0 د, 53 ث
      
نفى الاثنين 26 ديسمبر، رئيس اللجنة الاولمبية محرز بوصيان انه قام باقصاء انس جابر وحرمانها من فرصة التتويج في حفل المشعل الاولمبي الذي تنظمه اللجنة سنويا لتكريم الرياضيين المتألقين وطنيا ودوليا بسبب خلافات معها او مع سلمى المولهي رئيسة جامعة التنس.

واوضح بوصيان انه سبق لأنس جابر الفوز بهذه الجائزة في مناسبتين رغم الخلافات مع رئيسة جامعة التنس وان اللجنة الاولمبية سعت هذه السنة الي فسح المجال لرياضيين ٱخرين على غرار بطلة الكرة الحديدة منى الباجي التي توجت بهذه الجائزة باعتبار انه في حال ترشيح أنس جابر كانت ستفوز بطريقة ٱلية.

وبخصوص ما يروج حول الخلاف مع انس جابر بخصوص المنحة الاولمبية المقدرة ألف دولار شهريا والتي تطالب انس جابر بالحصول عليها قال بوصيان " بالله الف دولار نعطيها لغفران بالخير بطلة عالمية تسكن وهي و4 من عايلتها في غرفة وحدة وما عندهاش بش تجي من حي التضامن، أولى بيها الجندوبي او ابطال اخرين".

وتابع قائلا "أنس بنتي وانا عطيتها صحتي وعطيتها من فلوسي وموش مزية اما كان هي رابحة 30؛مليار وتشكي وتحب عالمنحة الاولمبية الي يستحقوها رياضيين اخرين فعلى الدنيا السلام".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 258970

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2022 à 13h 14m |           
يقول بوصيان "أنس بنتي وانا عطيتها صحتي وعطيتها من فلوسي"
فهي اذن تربيتك واخلاقك وانت اما فاشل تربويا او فاقد للاخلاق
اما ما كسبته انس وما تملكه فليس لك علاقة به وحديثك عنه هو من باب الحسد
والمنحة الاولمبية ان كان لها فيها حق عليك ان تؤديها لها
وان كان غير ذلك فلا داعي للتشهير والترذيل



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