الطبوبي والمزيو يتفقان على تواصل التشاور والتنسيق من أجل إنقاذ البلاد من أي منزلقات لا يحمد عقباها

الطبوبي والمزيو يتفقان على تواصل التشاور والتنسيق من أجل إنقاذ البلاد من أي منزلقات لا يحمد عقباها

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 16:37 قراءة: 0 د, 21 ث
      
التقى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بحاتم المزيو عميد الهيئة الوطنية للمحامين وتناول اللقاء وفق جريدة الاتحاد الشعب نيوز الوضع العام في البلاد و ما آل إليه الوضع من صعوبات خاصة إثر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وإفرازاتها مع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وغياب الرؤية الواضحة .

و اتفق الطرفان وفق نفس المصدر على تواصل التشاور والتنسيق من أجل إنقاذ البلاد من أي انزلاقات لا يحمد عقباها.

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