التقى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بحاتم المزيو عميد الهيئة الوطنية للمحامين وتناول اللقاء وفق جريدة الاتحاد الشعب نيوز الوضع العام في البلاد و ما آل إليه الوضع من صعوبات خاصة إثر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وإفرازاتها مع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وغياب الرؤية الواضحة .



و اتفق الطرفان وفق نفس المصدر على تواصل التشاور والتنسيق من أجل إنقاذ البلاد من أي انزلاقات لا يحمد عقباها.



