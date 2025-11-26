الملعب التونسي: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شكري الخطوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f53adf829706.12131488_omnkjpgelqifh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الملعب التونسي اليوم الأربعاء انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الأول لأكابر فريق كرة القدم شكري الخطوي الذي إعتذر عن مواصلة الإشراف على الفريق لأسباب خاصة.

وكان الملعب التونسي قد تعاقد مع شكري الخطوي في 19 مارس 2025 خلفا لماهر الكنزاري الذي انتقل لتدريب الترجي الرياضي.

وقاد شكري الخطوي الملعب التونسي في 31 مباراة محليا وقاريا حقق خلالها 16 انتصارا و10 تعادلات مقابل 5 هزائم.





كما بلغ شكري الخطوي مع الملعب التونسي نهائي كأس تونس لموسم 2024-2025 الذي خسره أمام الترجي الرياضي بنتيجة 0 - 1.



تجدر الاشارة الى أنّ شكري الخطوي صاحب الـ 57 عاما كان قد أشرف على تدريب أكثر من فريق تونسي وعربي على غرار نجم المتلوي ومستقبل قابس وأولمبيك سيدي بوزيد واتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف واتحاد تطاوين ونادي أحد السعودي ونادي أبو سليم (ليبيا) والنادي الأهلي (ليبيا) ونادي النصر (ليبيا).

يذكر أنّ الملعب التونسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحبي الصدارة الترجي الرياضي والنادي الافريقي وذلك بعد مضي 15 جولة. كما بلغ شكري الخطوي مع الملعب التونسي نهائي كأس تونس لموسم 2024-2025 الذي خسره أمام الترجي الرياضي بنتيجة 0 - 1.تجدر الاشارة الى أنّ شكري الخطوي صاحب الـ 57 عاما كان قد أشرف على تدريب أكثر من فريق تونسي وعربي على غرار نجم المتلوي ومستقبل قابس وأولمبيك سيدي بوزيد واتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف واتحاد تطاوين ونادي أحد السعودي ونادي أبو سليم (ليبيا) والنادي الأهلي (ليبيا) ونادي النصر (ليبيا).يذكر أنّ الملعب التونسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحبي الصدارة الترجي الرياضي والنادي الافريقي وذلك بعد مضي 15 جولة.