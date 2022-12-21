زهير المغزاوي: طلبت من الرئيس اجراء انتخابات رئاسية مبكرة ورده لم يكن ايجابيا

افاد الأمين العام لحركة الشعب زهيّر المغزاوي في مداخلة على قناة التاسعة انه دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء مساء الاثنين الى تشكيل حكومة جديدة واجراء انتخابات رئاسية.واكد المغزاوي بانه لم يتلقى جوابا إيجابيا بخصوص دعوته الى اجراء انتخابات رئاسية .وتابع " طلبنا لقاء من رئيس الجمهورية مباشرة بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة عزوف تاريخية".وكانت نسبة قليلة من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع ووصفته بأنه مهزلة...