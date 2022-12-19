زياد الهاني: يوم 17 ديسمبر هو يوم اللطخة الكبرى والسقوط المدوى لقيس سعيد من العلو الشاهق

زياد الهاني: يوم 17 ديسمبر هو يوم اللطخة الكبرى والسقوط المدوى لقيس سعيد من العلو الشاهق

Publié le Lundi 19 Decembre 2022 - 09:41 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال الاثنين 19 ديسمبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام، زياد الهاني ان يوم الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر، هو يوم اللطخة الكبرى والسقوط المدوي لقيس سعيد من العلو الشاهق للاوهام التي حاول زرعها في التوانسة.

واضاف الهاني بأن رئيس الجمهورية قام ببناء مشروعه على شعار الشعب يريد لكن الشعب قال "انا لا أريد" مشددا على أن نتيجة الانتخابات مهزلة وهي تمثل حلقة من حلقات سقوط الانقلاب حسب تعبيره.

واعتبر الهاني ان عزوف التونسيين على انتخابات 2022 هو بمثابة سحب الوكالة ليس فقط من رئيس الجمهورية بل من كل النخبة السياسية ومؤسسات البلاد.


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