الإحتفاظ بمروج مخدّرات يزرع "الماريخوانا" بمنزله

داهمت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي، محل سكني بعد التنسيق مع النيابة العمومية وبتفتيشه تم حجز عدد 12 قطعة متفاوته الأحجام من مخدّر القنب الهندي، و21 كبسولة من مخدّر الكوكايين ‏ومبلغ مالي قدره 590 ‏دينار

و ثم التفطن إلى وجود غرفة بالسطح مجهزة بإنارة خافتة، وجهاز تهوئة يستغلها المعنى في زراعة نبتة "الماريخوانا"، أين تم حجز 34 دلو بلاستيكي يحتوي على النبات المخدّر.







و‏بالتحري مع المظنون فيه اعترف بتروجيه للمواد المخدّرة وبتوليه ‏إحضار بذور نبتة الماريخوانا من إحدى الدول الأجنبية وزراعتها بمنزله.

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و‏باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بالمعنى من أجل "ترويج المخدرات وزراعة مادة مخدرة قصد الاتجار والبيع" والأبحاث متواصلة وفق الادارة العامة للامن الوطني.



و‏بالتحري مع المظنون فيه اعترف بتروجيه للمواد المخدّرة وبتوليه ‏إحضار بذور نبتة الماريخوانا من إحدى الدول الأجنبية وزراعتها بمنزله.و‏باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بالمعنى من أجل "ترويج المخدرات وزراعة مادة مخدرة قصد الاتجار والبيع" والأبحاث متواصلة وفق الادارة العامة للامن الوطني.