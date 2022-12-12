الصافي سعيد:زيارة سعيد للمنيهلة 'بائسة ' تمثل أسلوب دعاية متخلف ....والمعارضة ستنجز إنجازاتها طال الزمن أو قصر

قال الناشط السياسي الصافي سعيد ان المعارضة ستنجز إنجازاتها طال الزمن أو قصر مضيفا أن المظاهرة التي استهزأ بها رئيس الجمهورية ستتطور وستخلق شيئا و ستعجن عجينها، حسب تعبيره.

وأضاف الناشط السياسي خلال حضوره اليوم الاثنين في برنامج 'هنا تونس ' أن رئيس الجمهورية أظهر موهبته في الحكم ويبقى الآن معرفة قدرات المعارضة التي تتكون و تتجمع قطرة قطرة.



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زيارة سعيد للمنيهلة 'بائسة '

واعتبر الصافي سعيد أن قيس سعيد يعتقد أن الشعب الحقيقي هم مساكين تونس الذين أخرجهم في الظلام ووعدهم بالكهرباء و الماء و لن يحقق لهم شيئا و يعتبر أن تونس تحتاج الخبز و لا تحتاج الديمقراطية التي لا تأت بالتنمية و يظن أن النظام المستبد يخلق التنمية.وقال الناشط السياسي انه على الحاكم معرفة وقت الانسحاب مضيفا أن الرئيس لم يقدم شيئا مطمئنا للشعب و ظل يخاطب فئات معينة و يجب أن يغير لغته.ووصف الصافي سعيد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى عدد من أحياء المنيهلة بالعاصمة بالبائسة قائلا انها تمثل أسلوب دعاية متخلف.وأضاف الصافي سعيد أن رئيس الجمهورية كما لو أنه يكتشف تونس من جديد ويريد توظيف زياراته لقول كلام للمعارضة أو ضدها .واعتبر أن القمة الصينية العربية التي حضرها رئيس الجمهورية و القمم التي حضرها مؤخرا أو نظمتها تونس كانت بمثابة فرص لا تتكرر لتوسيع علاقاته و طرح نظرياته و لكنه لم يقدر أن يبرز فيها و يطرح من خلالها خطابا مفهوما للعالم و التونسيين و لم يقدر على بناء علاقات خاصة.