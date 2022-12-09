الهاشمي الوزير: 'موجة جديدة من كورونا واردة... وجرعة تعزيز المناعة ضرورية لفئات معينة'


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 08:59 قراءة: 0 د, 54 ث
      
لم يستبعد مدير معهد باستور تونس الدكتور الهاشمي الوزير، تسجيل موجة جديدة لكوفيد 19 في تونس، مؤكدا أن ذلك يبقى محتملا خاصة في ضوء ارتفاع عدد الإصابات اليومية على المستوى العالمي.


وفي حوارله في برنامج ماتينال اذاعة شمس اليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022، بين الهاشمي الوزير أن نسبة التحاليل الإيجابية في تونس ليست مرتفعة في الوقت الراهن (5% أو أقل من 5% حاليا) مقابل عدم ارتفاع عدد الحالات التي يتم إيواؤها بالمؤسسات الصحية.

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وشدّد الوزير على ضرورة تلقي جرعة تعزيز المناعة من التلقيح خاصة لفئات معينة (كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، تقليل الزيارات...)، مبينا أن تونس جاهزة لاحتمال تسجيل موجة جديدة.

وأشار إلى أن خطورة الفيروس تقلصت ولم يعد يمثل خطورة كبيرة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من غسل اليدين وتهوئة الفضاءات وتفادي التقبيل وارتداء الكمامة خاصة لمن تظهر عليه أي أعراض لأي فيروس أو مرض تنفسي.
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وكشف الهاشمي الوزير، أن 250 شخصا فقط تلقوا أمس التلقيح بكامل تراب الجمهورية، معتبرا العدد قليل جدا.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 258110

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 09 Decembre 2022 à 09h 17m |           
La Tunisie..par ses "Répresentants"...a signé un engagement avec l'OMS...pour suivre toutes les consignes Dictées par cette Organisation Onusienne.. qui Roule pour les Lobbies des Industries Pharmaceutiques !

Ce Bonhomme ne dit que ce qui lui dicte l'OMS...donc à prendre avec grande précaution..

Le Vaccin est bien...mais il a Causé des Milliers de Morts Subites !

Rien de Surprenant pour un Vaccin Encore EXPERIMENTAL...qui Protége Certes Mais et qui Tue Beaucoup Aussi !



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