الهاشمي الوزير: 'موجة جديدة من كورونا واردة... وجرعة تعزيز المناعة ضرورية لفئات معينة'

لم يستبعد مدير معهد باستور تونس الدكتور الهاشمي الوزير، تسجيل موجة جديدة لكوفيد 19 في تونس، مؤكدا أن ذلك يبقى محتملا خاصة في ضوء ارتفاع عدد الإصابات اليومية على المستوى العالمي.





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وفي حوارله في برنامج ماتينال اذاعة شمس اليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022، بين الهاشمي الوزير أن نسبة التحاليل الإيجابية في تونس ليست مرتفعة في الوقت الراهن (5% أو أقل من 5% حاليا) مقابل عدم ارتفاع عدد الحالات التي يتم إيواؤها بالمؤسسات الصحية.وشدّد الوزير على ضرورة تلقي جرعة تعزيز المناعة من التلقيح خاصة لفئات معينة (كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، تقليل الزيارات...)، مبينا أن تونس جاهزة لاحتمال تسجيل موجة جديدة.وأشار إلى أن خطورة الفيروس تقلصت ولم يعد يمثل خطورة كبيرة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من غسل اليدين وتهوئة الفضاءات وتفادي التقبيل وارتداء الكمامة خاصة لمن تظهر عليه أي أعراض لأي فيروس أو مرض تنفسي.وكشف الهاشمي الوزير، أن 250 شخصا فقط تلقوا أمس التلقيح بكامل تراب الجمهورية، معتبرا العدد قليل جدا.