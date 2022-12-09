الفنانة فايزة المحرصي في ذمة الله


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 00:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تُوفيت يوم الخميس 8 ديسمبر 2022، الفنانة التونسيّة فايزة المحرصي، بعد صراع مع المرض.



وكانت فايزة المحرصي قد تعرّضت، الصائفة الماضيّة، إلى وعكة صحيّة، أسفرت عن دخولها إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة.
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وبتاريخ 3 سبتمبر 2022، كانت فايزة المحرصي قد صرّحت لاذاعة موزاييك، بتأثّر وقد غالبتها الدموع: ''لقت مررت بتجربة صعبة جدا لكن من ألطاف الله أنني أشعر بتحسن وسأتجاوز الأزمة بفضل معنوياتي المرتفعة والدعم المعنوي الذي حظيت وأحظى به من طرف الجميع وحتى من خارج تونس''.

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وكشفت أيضا أنّها دخلت في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلالها على مستوى الظهر.

رحم الله الفقيدة وأسكنها فراديس جنانه..

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"




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