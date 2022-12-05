قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،ب3 أشهر سجنا في حق فتاة وجهت لها تهمة الزواج على خلاف الصيغ القانونبة المرتبطة بالجرائم الارهابية وابطال الزواج واخضاعها للمراقبة الادارية لمدة 3 سنوات وذلك على خلفية زواجها من عنصر ارهابي موالي لتنظيم داعش الارهابي ،هذا وقضت المحكمة في حق الارهابي الذي تزوجت به المتهمة و المحال بحالة فرار بالسجن ب48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل واخضاعه للمراقبة الادارية مدة 5 سنوات.
السجن والمراقبة الادارية فتاة تزوجت عرفيا من ارهابي
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