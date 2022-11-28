وليد الزين يوجه رسالة لهاجم المنتخب الفرنسي مبابي: ربي يفضلّك أمك وبوك ...خلّينا نربحو رانا نعانيو في تونس نحبو نفرحو

وجّه الاحد 27 نوفمبر الكوميدي وليد الزين رسالة الي مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي دعاه من خلالها الي السماح لتونس بالفوز في المباراة الختامية لدوري المجموعات في مونديال قطر...





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وخاطب وليد الزين قائلا " ربي يفضلّلك امك وبوك وربي يعطيك ما تتمنى.... خلينا نربحو رانا في تونس نعانيو ...نحبو نربحو ونحبو نفرحو .....لا عندنا لا سكر لا حليب وكل يوم embouteillage في البلاد ومفترق بن دحة عندهم 12 سنة فيه اشغال..خلينا نربحو....يذكر ان المنتخب الوطني يواجه الاربعاء المقبل في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر المنتخب الفرنسي الذي ضمن تأهله بعد فوزه على المنتخبين الاسترالي والدنماركي.