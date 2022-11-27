قطر : الأمير الوالد يردّد النشيد الوطني التونسي


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 11:31 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أثار فيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والمعروف باسم ''الأمير الوالد'' في ملعب 'استاد الجنوب' بالدوحة خلال مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الأسترالي أمس السبت الكثير من ردود الأفعال.


حيث ظهر في بداية المباراة وهو يردّد النشيد الوطني التونسي قبل إطلاق صافرة المواجهة الثانية لـ'نسور قرطاج' في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

..

.

قطر 2022 : مدير الديوان الأميري يتوشح بعلم تونس خلال المقابلة ضد الدنمارك


..
...

وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محاطا بعدد من الأطفال كانوا يحملون العلم التونسي لتشجيع المنتخب الوطني.

وأثار الفيديو المنتشر استحسان التونسيين الذين أشادوا بعمق العلاقات التونسيّة القطريّة.

ويذكر أنّ المباراة انتهت بهزيمة تونس أمام أستراليا بنتيجة (0-1)، وسجّل ميتشيل ديوك هدف "الكنغر الأسترالي" في الدقيقة '23.

المصدر موزاييك

رابط الفيديو



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257444



World cup
  11:00 Japon - Costa Rica
  14:00 Belgique - Maroc
  17:00 Croatie - Canada
  20:00 Espagne - Allemagne

En continu...

Toutes les news...
الأحد 27 نوفمبر 2022 | 3 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:47 12:14 07:09 05:38
Babnet
17°
 Babnet17° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1519°-1416°-1218°-1318°-12
  • Avoirs en devises
    21927,2

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36444 DT        1$ =3,23020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   473,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   