قطر : الأمير الوالد يردّد النشيد الوطني التونسي

أثار فيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والمعروف باسم ''الأمير الوالد'' في ملعب 'استاد الجنوب' بالدوحة خلال مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الأسترالي أمس السبت الكثير من ردود الأفعال.
حيث ظهر في بداية المباراة وهو يردّد النشيد الوطني التونسي قبل إطلاق صافرة المواجهة الثانية لـ'نسور قرطاج' في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.
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وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محاطا بعدد من الأطفال كانوا يحملون العلم التونسي لتشجيع المنتخب الوطني.
وأثار الفيديو المنتشر استحسان التونسيين الذين أشادوا بعمق العلاقات التونسيّة القطريّة.
ويذكر أنّ المباراة انتهت بهزيمة تونس أمام أستراليا بنتيجة (0-1)، وسجّل ميتشيل ديوك هدف "الكنغر الأسترالي" في الدقيقة '23.
المصدر موزاييك
رابط الفيديو
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