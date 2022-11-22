القضاء الايطالي يقرّر ارجاع طفلة ال4 سنوات الي تونس بعد تعهّد السلطات التونسية باعالة العائلة ووالد الطفلة ينفي علمه بوجود أي دعم ‎‎

قال الثلاثاء 22 نوفمبر، النائب السابق مجدي المرباعي ان القضاء الايطالي قرر ارجاع طفلة ال4 سنوات الي تونس بعد أن تعهدت الدولة بإعالة العائلة.

واشار الكرباعي الي أن والد الطفلة تدخل على موجان اذاعة جوهرة اف ام ونفى علمه بوجود اي دعم او اعانة للعائلة على عكس ما اكدته وزيرة المرأة في تصريح لنفس الاذاعة.







وتساءل الكرباعي مستنكرا " يعقل مسؤول في الدولة يغالط الرأي العام و القضاء الإيطالي ؟".

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وتساءل الكرباعي مستنكرا " يعقل مسؤول في الدولة يغالط الرأي العام و القضاء الإيطالي ؟".