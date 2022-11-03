المحرس: نشطاء في المجتمع المدني يطالبون بتوفير سيارات «تاكسي»


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 08:44 قراءة: 0 د, 32 ث
      
باب نات - على اثر اعلان بلدية المحرس، عن المكان الجديد للسوق الاسبوعية المحاذية للملعب البلدي، والذي سيتفتح أبوابه بداية من شهر جانفي القادم، أطلق عدد من نشطاء المجتمع المدني بالمحرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك حملة تحت شعار ” نحب تاكسي في محرس” والحال أن المدينة شهدت توسعا عمرانيا كبيرا وظهرت فيها خلال السنوات الاخيرة احياء جديدة مترامية الاطراف وبها مؤسسات تربوية بعيدة عن وسط المحرس، فضلا عن التنقل إلي المستشفى الذي يتطلب التحول إليه بتوفر سيارات « تاكسي» لتيسير تنقل المواطنين من المرضى ومرافقيهم .


هذه الحملة لقيت تجاوبا و تفاعلا من رواد المواقع التواصل الاجتماعي والذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل بتوفير الرخص لمستحقيها.

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وائل الرميلي


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