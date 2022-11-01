الجريء يرفع قضايا جزائية ضدّ هؤلاء


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 20:53 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في تدوينة عبر صفحته الرسميّة على "فيسبوك"، أنّه كلّف مكتب محاماة برفع قضايا ضدّ كلّ من شكري حمدة، مدير الشؤون القانونيّة والناطق الرسمي للوزارة ومستشار وزير الشباب والرياضة الحالي، والمحامية وفاء الشاذلي إضافة إلى جريدة السفير.


وأضاف وديع الجريء أنّه توصّل إلى "تسجيل لمكالمة هاتفيّة بين شخص قريب من قطاع الإعلام وشخص آخر يدعوه فيها إلى التشويه والإساءة إلى وديع الجريء عبر شبكة التواصل الاجتماعي بمقابل"، وفق قوله.


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