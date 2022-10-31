نقل محمد علي العروي الى المستشفى


Publié le Lundi 31 Octobre 2022 - 20:38 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تم اليوم نقل الناطق الرسمي سابقا باسم الداخلية محمد علي العروي الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتلقي العلاج بعد أن تعكرت حالته الصحية نتيجة أضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ اسبوع للمطالبة بإلمحاكمة العادلة واطلاق سراحه.


وللاشارة فأن محمد علي العروي تم ايقافه وايداعه السجن على خلفية اتهامه فيما عرف بقضية انستالينغو .

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كما تم الافراج عنه من قبل قاضي التحقيق في القضية الثانية المتعلقة بالابتزاز الا ان النيابة العمومية استأنفت القرار وكشف محاموه خلال ندوة صحفية ان موكلهم موقوف بقرار سياسي وان الاختبارات كشفت برائته تماما من تهمة التخابر موضحين انه اذا اضطرهم الأمر فسيدولون القضية .

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