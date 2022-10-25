جمعية « وفاء » بالمحرس: يوم صحي مفتوح وعيادات مجانية يوم الخميس 27 أكتوبر


Publié le Mardi 25 Octobre 2022 - 20:13 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في إطار أنشطة أكتوبر الوردي، تنظم جمعية "وفاء" لمساندة وتنمية جهة المحرس بالاشتراك مع الدائرة الصحية وبالتعاون مع المستشفى الجهوي بالمحرس، قافلة صحية متعددة الاختصاصات وذلك يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر الجمعية.




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ولفتت الهيئة المديرة للجمعية الى أن القافلة ستضم 12 من الإطارات الطبية والشبه الطبية، ستتولى القيام بفحوصات تشمل بالخصوص عيادات للكشف عن سرطان الثدي وفي طب النساء والتوليد والطب العام وتقصي السكري وضغط الدم إضافة إلى حصص توعوية وتثقيفية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما سيقوم الإطار الطبي بتوجيه المرضى ممن تقتضي حالتهم المتابعة لمواصلة العلاج المناسب.

وائل الرميلي

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