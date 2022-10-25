ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 1240 غراما من مخدر الكوكايين

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من حجز كمية من مخدر الكوكايين مخفية بإحكام داخل آلة لطهي القهوة داخل أدباش مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا حيث كان المشتبه به مرفوقا بأفراد عائلته على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي وقد تشكك أعوان الديوانة المكلفين بالتفتيش في محتوى ادباش المسافر المذكور وبتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة تبين وجود أجسام غريبة داخل آلة لتحضير القهوة مغلفة وتبدو كأنها لم يتم استعمالها بعد.







وبفتح غلاف الآلة وتفتيشها تم العثور داخلها على صفيحة وقطعتين من مخدر الكوكايين تزن إجمالا 1240 غراما.



..



.

تم تحرير محضر في الغرض وتم اثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.



وبفتح غلاف الآلة وتفتيشها تم العثور داخلها على صفيحة وقطعتين من مخدر الكوكايين تزن إجمالا 1240 غراما.تم تحرير محضر في الغرض وتم اثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.