شارع الحبيب بورقيبة منحرف يروّج المخدّرات على متن دراجة هوائية

تمكن أمس اعوان فرقة الأمن السياحي بمنطقة الأمن الوطني باب بحر من القبض على شاب تخصص ترويج المخدرات بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة .





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وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر توفر معلومات لدى فرقة الأمن السياحي بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر مفادها اندماج منحرف في ترويج المخدرات للفئة الشبابية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ويستغل في تنقلاته دراجة هوائية.وعلى الفور انطلقت الأبحاث والتحريات الأمنية من قبل الوحدات الأمنية المذكورة وبعد نصب كمين محكم للمظنون فيه أمكن القبض عليه، بتفتيشه عُثر بحوته على 14 قطعة من مخدّر "الزطلة" داخل لفافات بلاستيكية، و 22 قرصا مخدّر ، ومبلغ مالي قدره 330 دينار من عائدات الترويج والدراجة الهوائية التي يستغلها.وقد تم الإحتفاظ به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية بتونس من أجل "مسك واستهلاك وترويج مادة مخدّرة" .