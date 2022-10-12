نجيب الدزيري: الجزائر اشترطت على فرنسا إخراج شركاتها من المغرب نحو تونس وبسيس يرد " كلام فايسبوك"

كشف المحلل السياسي نجيب الدزيري ان الجزائر اشترطت على فرنسا اخراج شركاتها من المغرب لكي ترسلهم الى تونس.

واضاف نجيب الدزيري " رئيسة الوزراء الفرنسية التي زارت الجزائر مؤخرا طلب منها ان ترسل الشركات من المغرب الى تونس".



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وقد رد برهان بسيس على ذلك قائلا " استبعد ان تكون هناك مثل هذه المطالب في القنوات الدبلوماسية وهذا كلام فايسبوك".وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أعلن مساء الأحد، توقيع 11 اتفاق تعاون مع فرنسا، تشمل مجالات مختلفة.وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الجزائر.وشارك في الدورة رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، التي وصلت الجزائر في وقت سابق الأحد، رفقة 16 وزيرا من حكومتها، في زيارة تستمر يومين.