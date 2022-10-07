خطايا ضخمة واحكام سجنية لمسؤولين بالخطوط التونسية


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 11:07 قراءة: 0 د, 27 ث
      
باب نات - قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس ب10 سنوات سجنا في حق المسؤول عن صيانة الطائرات بالتونيسار وتخطئته ب11 مليون دينار ، كما قضت المحكمة ب12 سنة سجنا في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الفنية التونسية بالتونيسار وتخطىته ب19 مليون د وذلك على خلفية تورطهما في سرقة قطع غيار ومحركات تابعة لشركة الخطوط التونسية والتفريط فيها بالبيع لاحقا لاطراف اجنبية مما كبّد التونيسار خسائر بعشرات المليارات وتسبب في تعطيل الطائرات والسفرات والرحلات الجوية ...


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 254374

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 07 Octobre 2022 à 11h 48m |           
""" Vente des pièces de rechange des avions """....Eh bien, oui, ça coûte des milliards de millimes.....Ils devraient avoir des patrimoines indénombrables et valeureux...
Il faut se pencher aussi sur les grandes entreprises publiques pour les auditer aussi ...



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