كشف الخميس 6 أكتوبر، وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي عن عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية حيث تمكّنت فرقة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط نحو مليون و800 ألف حبّة كبتاغون مخدرة معدّة للتصدير إلى تونس عبر ميناء بيروت.
إحباط تهريب مليون و800 ألف حبّة كبتاغون مخدرة من ميناء بيروت إلى تونس
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