إحباط تهريب مليون و800 ألف حبّة كبتاغون مخدرة من ميناء بيروت إلى تونس

كشف الخميس 6 أكتوبر، وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي عن عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية حيث تمكّنت فرقة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط نحو مليون و800 ألف حبّة كبتاغون مخدرة معدّة للتصدير إلى تونس عبر ميناء بيروت.







وفي تغريدة نشرها بصفحته الرسمية على موقع تويتر أشار بسام مولوي أنّ الكمية التي تم حجزها كانت مخبّأة داخل عدّة صناعية، مضيفا انه تم توقيف اثنين من المتورطين حتى الآن.







وفي تغريدة نشرها بصفحته الرسمية على موقع تويتر أشار بسام مولوي أنّ الكمية التي تم حجزها كانت مخبّأة داخل عدّة صناعية، مضيفا انه تم توقيف اثنين من المتورطين حتى الآن.