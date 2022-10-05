ائتلاف الكرامة يقاضى نجيب الدزيري بسبب اتهامه للحزب بتوزيع الاموال في مرناق بهدف احداث الفوضى


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 17:22 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن الاربعاء 5 أكتوبر، القيادي بحزب ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي ان الحزب تقدم بقضية ضد الكرونيكور باذاعة اب أف ام نجيب الدزيري على معنى المرسوم 54 الجديد المتعلق بنشر الاخبار الزائفة.
وأوضح الهاشمي ان القضية ضد الدزيري تأتي على خلفية تضريحاته التي قال فيها ان ائتلاف الكرامة قام بتوزيع الاموال في مرناق بهدف احداث الفوضى وذلك على اثر انتحار شاب تم منعه من الانتصاب في سوق مرناق.


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