فريدة العبيدي: النهضة لم تعطل التحقيق حول التسفير

اتّهمت فريدة العبيدي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، النائب السابقة فاطمة المسدّي بالكذب بخصوص تصريحاتها حول ملفّ التسفير إلى بؤر التوتّر، نافية ما جاء على لسانها في برنامج ''ميدي شو على اذاعة موزاييك'' بتعطيل عمل لجنة التحقيق في هذا الملف.





.. ...

وكانت المسدي قد صرّحت بأن لديها إثباتات وأدلة على أنّ نواب النهضة عطلوا أعمال لجنة التحقيق حول شبكات التسفير، مشيرة إلى أنّ هذا الملف جعلها عرضة للهرسلة والتهديدات والتضيقات، وفق تصريحها.وقالت فريدة العبيدي يوم الخميس في ''موزاييك '' : تدخلت للرد على الأكاذيب اللي قيلت في حقي في ملف التسفير".وأضافت أنّها تتحدّى فاطمة المسدي أن يكون لديها اثباتات بأنّ نواب النهضة عطلوا أعمال لجنة التسفير، متهمة إيّاها بأنّه هي من عطلت أعمالها.ونفت العبيدي وجود أي نية من حركة النهضة لرئاسة لجنة التسفير وأنّ وفاطمة المسدي ادّعت كذبا، حسب تصريحها.وشدّدت على أنّ عددا من قضايا التسفير تم الفصل فيها وسُجن فيها متهمون، وفق تأكيدها.يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .ويشتبه في تورط رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة، كرضا الجوادي والحبيب اللوز، في ملف التسفير، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.