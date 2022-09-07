مخلوف: ايقاف العفاس بسبب شكاية "تافهة" لفاطمة المسدي

أكد رئيس حزب ائتلاف الكرامة ، سيف الدين مخلوف ، لدى مداخلته في برنامج هنا تونس، الأربعاء 7 سبتمبر، أنه تم إيقاف القيادي بالحزب محمد العفاس.

وقال مخلوف، إنه لا توجد تهم في حق العفاس وإنما بسبب شكاية وصفها بـ"التافهة"، قدمتها ضده النائب السابق بالبرلمان فاطمة المسدي، مشيرا إلى أنه تم استغلال ذلك لتصفية الخصوم السياسيين قبل اشهر من الانتخابات.







وتابع أننا اليوم في دولة اللاّقانون، مستغربا من فتح ملفات التسفير في ظل غياب وكيل جمهورية وغياب نائب له على حد قوله، معتبرا أننا "نعيش سابقة لم تحدث في التاريخ" مؤكدا انه تمت فبركة لملفات التسفير، وفق تصريحه.





وكانت الديوان، أعلنت سابقا أنه تم ايقاف القيادي بائتلاف الكرامة محمد العفاس بصفاقس، وذلك في علاقة بملف التسفير.







وتابع أننا اليوم في دولة اللاّقانون، مستغربا من فتح ملفات التسفير في ظل غياب وكيل جمهورية وغياب نائب له على حد قوله، معتبرا أننا "نعيش سابقة لم تحدث في التاريخ" مؤكدا انه تمت فبركة لملفات التسفير، وفق تصريحه.وكانت الديوان، أعلنت سابقا أنه تم ايقاف القيادي بائتلاف الكرامة محمد العفاس بصفاقس، وذلك في علاقة بملف التسفير.