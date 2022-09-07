الكبارية... اعترافات قاتل زوجته في الطريق العام بسكين


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 09:52 قراءة: 0 د, 32 ث
      
شهدت أول امس معتمدية الكبارية من ولاية تونس حادثة طعن فظيعة تعرضت لها أم لثلاث أطفال حيث هاجمها زوجها في الطريق العام وسدد لها 7 طعنات متتالية ثم توجه لمركز الامن حاملا معه أداة الجريمة ملطخة بدماء الضحية وسلم نفسه للوحدات الأمنية.


واعترف الزوج القاتل بتفاصيل جريمته النكراء موضحا ان زوجته على علاقة بأحد الاشخاص وفق ما صرح به موضحا انه يتحوز على مقاطع فيديو وصور لزوجته مع ذلك الشخص فقرر الانتقام منها فتسلح بسكين كبير الحجم وظل يترصدها الى ان شاهدها تغادر محطة المترو بالكبارية فهاجمها وانهال عليها بالطعنات ....

وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

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