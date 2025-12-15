اريانة: وكالة التعمير لتونس الكبرى تستعد لتنفيذ مسح ميداني لتقييم وضعية التنقلات الحضرية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de7945af0cd07.48690892_jkfnolqgheimp.jpg width=100 align=left border=0>

في خطوة استراتيجية نحو تحقيق نقل حضري مستدام وتحسين جودة الحياة، تستعد وكالة التعمير لتونس الكبرى لإطلاق عملية مسح ميداني شامل حول تنقلات الأسر بمنطقة تونس الكبرى (أريانة وتونس و منوبة وبن عروس ) تحت شعار "شارك معانا في هذا الاستبيان لنخطط معا".

ويتنزل الاستبيان في اطار إنجاز دراسة (تمتد لثلاث سنوات) لمشروع "المثال المديري للتنقلات الحضرية بتونس الكبرى"، والتي تتم بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" وميزانية الدولة، من أجل وضع الأسس لخطة عمل مدتها 15 سنة لتطوير البنية التحتية للنقل.

وبينت مديرة إدارة الدراسات والبحوث بوكالة التعمير لتونس الكبرى، يسر قوبعة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان العمل الميداني سينطلق يوم 5 جانفي 2026 ويستمر حتى ما قبل شهر رمضان (منتصف فيفري القادم)، مع التوقف أثناء العطل ونهايات الأسبوع، واضافت ان فريق العمل سيقوم بزيارة المنازل لجمع معطيات دقيقة حول الخصائص الإجتماعية والإقتصادية للأسر وأنماط تنقلهم اليومي، بما في ذلك الوسائل المستخدمة وأسباب التنقل والمسافات المقطوعة.





وتُغطي العينة الإحصائية نحو 7 آلف عائلة موزعة على 116 منطقة بتونس الكبرى، حيث يمثل كل فرد جزء من عملية التخطيط المستقبلية، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستبيان بحلول ماي 2026، وفق قوبعة.



ويهدف هذا المخطط الاستراتيجي إلى جمع معطيات تفصيلية حول أنماط التنقل لتشخيص حاجة المواطن من البنية التحتية للنقل، وتحديد الحاجيات المؤكدة بشكل خاص، كما يرنو إلى توجيه الاستثمارات المستقبلية وتطوير وسائل النقل العمومي، بما في ذلك تحديد المسارات الكاملة بناء على الطلب الفعلي للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير وتحيين تنقلات الأفراد وتحديد ما ينبغي عمله من توسيع لشبكات النقل العمومي والتشجيع على المشي واستعمال الدراجات الهوائية.

