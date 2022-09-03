انعقدت صباح امس الجمعة 02 سبتمبر 2022 جلسة عمل مع ولاية جندوبة في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و بحضور والي الجهة سمير كوكة و أعضاء المجلس الجهوي و الإطارات الجهوية و ممثلي القطاعات على المستوى المركزي و عدد من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .







وتناولت جلسة المقاربة بالنقاش أهم الإشكاليات التي تعاني منها ولاية جندوبة ومقترحات الحلول والمشاريع التنموية في شتى القطاعات.



وركز الحاضرون في هذا الاطار على الوضع الإجتماعي الهش الذي تشهده الجهة من خلال تنامي نسب الأمية والفقر والإنقطاع المدرسي المبكر، وإرتفاع ظاهرة النزوح والهجرة، و تفاقم ظاهرة البطالة خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا، وهو ما يفسره ضعف النسيج الاقتصادي وإرتكازه على قطاع فلاحي ذو طابع معاشي وغير متطور.



وتعرض المشاركون في الجلسة الى الإشكاليات المتعلقة بتدني البنية الأساسية وضعف ربط الأرياف بالمدن في ضل غياب الرؤية الاستراتيجية عند مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وإقتصارها على تسوية وضعيات الأحياء العشوائية بضمها إلى الفضاء البلدي.



كما تطرق الحاضرون إلى مشكل التزود بالماء الصالح للشراب بالفضاء الريفي وضعف حوكمة مجامع المياه مؤكدين في هذا الاتجاه على ضرورة الترفيع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الماء الصالح للشراب وكذلك على أهمية ربط الضيعات الفلاحية بالتيار الكهربائي ثلاثي الأطوار .



ومثل ضعف تزود المؤسسات الصحية بالماء الصالح للشراب وعدم توفر المركز الإقليمي للامراض السرطانية على قاعة عمليات، وتهيئة المستشفى الجهوي بجندوبة الذي لا يتوفر على إدارة ومخزن للأدوية ونظام تسخين مركزي، بالإضافة إلى إقتراح تحويل البناءات المهجورة التابعة للإدارة العامة للسدود بحمام بورقيبة إلى مركز للعلاج من الإدمان أهم النقاط المتداولة في الشأن الصحي.



وفي الشأن التربوي تم التطرق إلى عدة إشكاليات على غرار الإنقطاع المدرسي المبكر جراء ظروف التنقل السيئة وصعوبة التضاريس والمناخ مما تسبب في تحصيل علمي ضعيف جراء تذبذب الحضور المدرسي لدى التلاميذ، هذا إلى جانب النقص الفادح في التزود بالماء الصالح للشراب بعدد كبير من المدارس وضعف الرصيد البشري والإطار التربوي بالمندوبية الجهوية.



كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز السياحة بالجهة من خلال إنجاز المنطقة السياحية فج الأطلال التي تم إقرارها منذ سنة 2009 وربطها بمختلف الشبكات، وكذلك الترويج للجهة كوجهة سياحية ذات منتوج متنوع.



وأوصى الحاضرون بضرورة التعجيل في تنفيذ وتفعيل قرارات المجلس الوزاري لسنة 2019 الخاص بولاية جندوبة، وتدعيم القسط الأول لبرنامج التنمية المندمجة بمعتمديات غار الدماء، فرنانة، وعين دراهم، وكذلك الترفيع في الاعتمادات المخصصة لفائدة الولاية في مجالي التزود بالماء الصالح للشراب وإنجاز الطرقات والمسالك بالفضاء الريفي والغابي، إلى جانب بعث المنطقة اللوجستية بمنطقة الروماني وربط المناطق السياحية بالغاز الطبيعي.









