Babnet   Latest update 16:08 Tunis

قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة بوغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية تستقبل اكثر من 300 منتفع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg>
Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 16:08
      
احتضنت، اليوم، المدرسة الابتدائية بوغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية قافلة طبية متعددة الاختصاصات تحت شعار "معًا لإنقاذ حياة"، ببادرة من المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بمدنين وتنسيقية "فسيفساء التنمية والثقافة" بالجهة، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجامعي والمستشفى المحلي ببوغرارة.

   وتندرج هذه القافلة في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، ولا سيما خدمات طب الاختصاص، حيث أمّنت عيادات طبية في مجالات طب العيون وطب الأسنان وطب النساء والتوليد وطب الأطفال، إلى جانب إجراء عمليات تقص لمرضي ضغط الدم والسكري، وتنظيم ورشات توعوية حول النظافة والتغذية وصحة الأم والطفل.

ومكّنت هذه المبادرة من تقديم خدمات طبية مجانية متنوعة، علاجية وتشخيصية وتحسيسية، لفائدة أكثر من 300 منتفع، وفق ما أفاد به منصف مبارك، رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بمدنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مثل هذه القوافل تمثل رافدًا أساسيًا لدعم القطاع الصحي، وموعدًا مهمًا ينتظره المواطنون، خاصة بالمناطق الداخلية، للاستفادة من خبرات أطباء متطوعين، بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية والتخفيف من مشقة التنقل وطول فترات الانتظار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327735

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأحد 19 أفريل 2026 | 2 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:00
12:25
05:40
04:07
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
28°-15
29°-16
27°-16
21°-14
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>