قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة بوغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية تستقبل اكثر من 300 منتفع

احتضنت، اليوم، المدرسة الابتدائية بوغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية قافلة طبية متعددة الاختصاصات تحت شعار "معًا لإنقاذ حياة"، ببادرة من المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بمدنين وتنسيقية "فسيفساء التنمية والثقافة" بالجهة، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجامعي والمستشفى المحلي ببوغرارة.وتندرج هذه القافلة في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، ولا سيما خدمات طب الاختصاص، حيث أمّنت عيادات طبية في مجالات طب العيون وطب الأسنان وطب النساء والتوليد وطب الأطفال، إلى جانب إجراء عمليات تقص لمرضي ضغط الدم والسكري، وتنظيم ورشات توعوية حول النظافة والتغذية وصحة الأم والطفل.ومكّنت هذه المبادرة من تقديم خدمات طبية مجانية متنوعة، علاجية وتشخيصية وتحسيسية، لفائدة أكثر من 300 منتفع، وفق ما أفاد به منصف مبارك، رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بمدنين.وأشار المصدر ذاته إلى أن مثل هذه القوافل تمثل رافدًا أساسيًا لدعم القطاع الصحي، وموعدًا مهمًا ينتظره المواطنون، خاصة بالمناطق الداخلية، للاستفادة من خبرات أطباء متطوعين، بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية والتخفيف من مشقة التنقل وطول فترات الانتظار.