تلميذة تونسية تحرز ذهبية الكاراتيه في بطولة شمال إفريقيا بالقاهرة

أحرزت التلميذة مريم الرحالي، المرسّمة بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف، الميدالية الذهبية في بطولة دول شمال إفريقيا للكاراتيه التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، حسب ما اعلنت عنه وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاحد.وجاء تتويج الرحالي بعد تصدّرها منافسات اختصاص "الكوميتي" في وزن أقل من 55 كغ، حيث تفوقت على منافسات من عدة دول مشاركة، لتمنح تونس ميدالية ذهبية في هذه التظاهرة الإقليمية.وانطلقت منافسات البطولة أمس السبت بالقاعة المغطاة لملعب القاهرة الدولي، بمشاركة ست دول هي تونس ومصر والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا، وبحضور نحو 500 لاعبة ولاعب.ويُسجَّل هذا التتويج ضمن نتائج المشاركة التونسية في المسابقة، في وقت تتواصل فيه فعاليات البطولة بمشاركة واسعة من منتخبات المنطقة.